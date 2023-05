Sachsenburger sagen Ja zu Erinnerung und Geschichte

Im September geht in Frankenberg die Ära Thomas Firmenich zu Ende. Was tat sich in seiner Zeit als Bürgermeister in den Ortsteilen? Was fehlt? Welche Erwartungen haben die Bürger an den Nachfolger?

Ins Schloss sind schon Millionen geflossen. Unklar ist, wie es nach der Sanierung genutzt wird. Und doch sind sich die Ortschaftsräte einig: "Es ist eine der herausragenden Leistungen von Thomas und Iris Firmenich, Fördermittel in diesem Umfang für Schloss Sachsenburg zu bekommen." Ohne ihre Aktivitäten und des Landesamtes für Denkmalpflege wäre... Ins Schloss sind schon Millionen geflossen. Unklar ist, wie es nach der Sanierung genutzt wird. Und doch sind sich die Ortschaftsräte einig: "Es ist eine der herausragenden Leistungen von Thomas und Iris Firmenich, Fördermittel in diesem Umfang für Schloss Sachsenburg zu bekommen." Ohne ihre Aktivitäten und des Landesamtes für Denkmalpflege wäre...