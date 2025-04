Sachsenburger Treppenlauf: Der Schnellste war nicht der Sieger

Beim sechsten Sachsenburger Schlosstreppenlauf haben 44 Teilnehmer die 250 Stufen gemeistert. Doch über die Platzierung entschied zusätzliche eine Schätzfrage.

Beim sechsten Sachsenburger Schlosstreppenlauf haben 44 Frauen und Männer am Sonntag nicht nur die rund 250 Stufen zwischen Parkplatz an der Zschopau bis zum Schlossgelände absolviert. Sie mussten sich einer zusätzlichen Herausforderung in Form einer Schätzfrage stellen: Wie viele Muttern befinden sich an den rechten Handläufen der Treppe?...