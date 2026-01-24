MENÜ
  • Satire zum Wochenende: Hardcore auf der Talsperre Kriebstein und eine Symphonie aus Farben über Mittelsachsen

Mittweida
Satire zum Wochenende: Hardcore auf der Talsperre Kriebstein und eine Symphonie aus Farben über Mittelsachsen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Auf dem Fichtelberg gibt es einen Rave? Was die können, hat Mittelsachsen längst drauf - auf dem Wasser, untertage und hoch oben.

Eis. Nebel. Minusgrade. Das Erzgebirge feiert trotzdem und treibt es dabei auf die Spitze. Tausende erklommen am vergangenen Wochenende Sachsens höchste Erhebung, um beim „Rave am Fichtelberg“ dabei zu sein. 25 DJs brachten die Gäste mit Techno und House in Trance – da gab es keine Chance für kalte Füße oder Eiszapfen an der Mütze.
