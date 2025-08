Schäden in Mittweida: Polizei geht Zeugenhinweisen zu möglichen Tätern nach

An mehreren Stellen im Stadtgebiet, unter anderem am Bahnhof, hatten Unbekannte Schäden hinterlassen. Doch nun haben sich Zeugen gemeldet.

Im Schwanenteich-Bereich waren es beschädigte Autospiegel, eine eingeschlagene Scheibe und mit Farbe besprühte Fahrzeuge – am Bahnhof sogar verfassungsfeindliche Schmierereien: Unbekannte haben in dieser Woche viel Schaden in Mittweida angerichtet. Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen an den...