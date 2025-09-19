Schockanruf in Mittweida: Frau um mehrere tausend Euro gebracht

Mittweida
Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Die Polizei sucht Zeugen.
Mehrere tausend Euro hat ein Betrüger mittels Schockanruf in Mittweida erbeutet. Laut Polizei wurde eine Frau in der Gerhart-Hauptmann-Straße Donnerstagmittag kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und suggerierte der Geschädigten, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sei...
