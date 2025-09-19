Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein falscher Polizist hat eine Frau in Mittweida um viel Geld betrogen.
Ein falscher Polizist hat eine Frau in Mittweida um viel Geld betrogen.
Mittweida
Schockanruf in Mittweida: Frau um mehrere tausend Euro gebracht
Von Freie Presse
Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere tausend Euro hat ein Betrüger mittels Schockanruf in Mittweida erbeutet. Laut Polizei wurde eine Frau in der Gerhart-Hauptmann-Straße Donnerstagmittag kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und suggerierte der Geschädigten, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sei...
