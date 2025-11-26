Schrottdieb in Mittweida von der Polizei gestellt

Auf einem Firmengelände in Mittweida in der Leipziger Straße interessierte sich ein Mann für den Schrottcontainer

Auf einem Firmengelände in der Leipziger Straße machte sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.20 Uhr ein mutmaßlicher Dieb an einem Schottcontainer zu schaffen. Ein Wachdienstmitarbeiter bemerkte das Treiben und rief die Polizei. Anschließend folgte er dem Tatverdächtigen, der sich durch ein Loch im Zaun davonmachte. Die alarmierten...