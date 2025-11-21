Schwerer Diebstahl und sexueller Missbrauch: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Schwerer Diebstahl: Ein 31-jähriger Mann aus Waldheim soll im Dezember 2024 nachts in einen Einkaufsmarkt in Hartha eingestiegen sein, Getränke und Gartenutensilien mitgenommen haben. Im März 2025 soll er dann in Waldheim in eine Gartenlaube eingebrochen sein und daraus einen Kopfhörer sowie Kleinwerkzeug im Wert von ungefähr 50 Euro... Schwerer Diebstahl: Ein 31-jähriger Mann aus Waldheim soll im Dezember 2024 nachts in einen Einkaufsmarkt in Hartha eingestiegen sein, Getränke und Gartenutensilien mitgenommen haben. Im März 2025 soll er dann in Waldheim in eine Gartenlaube eingebrochen sein und daraus einen Kopfhörer sowie Kleinwerkzeug im Wert von ungefähr 50 Euro...