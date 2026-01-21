Sie überwand die Höhenangst und ermöglichte vielen Menschen den Blick über Mittweida: Türmerin Helga Hösel verstorben

Familie und Bekannte trauern um die Mittweidaerin, die erst vor wenigen Tagen 77 Jahre alt geworden war. Doch ihr Engagement zur Historie im Turm der Stadtkirche soll fortgesetzt werden.

166 Stufen sind es bis hoch auf den Turm der Stadtkirche „Unser lieben Frauen" in Mittweida. „Doch die Sicht auf die Stadt entschädigt die Besucher für den Aufstieg" – so die Worte von Helga Hösel. Im Alter von 64 Jahren übernahm sie im April 2013 ihr Ehrenamt als Türmerin und hat es seither mit viel Engagement ausgefüllt.