MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Sie überwand die Höhenangst und ermöglichte vielen Menschen den Blick über Mittweida: Türmerin Helga Hösel verstorben

2013 wurde Helga Hösel ehrenamtliche Türmerin des Kirchturms in Mittweida. Jetzt ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben.
2013 wurde Helga Hösel ehrenamtliche Türmerin des Kirchturms in Mittweida. Jetzt ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Hans-Jürgen Korsch, Lebensgefährte von Helga Hösel, möchte die Turmführungen weiter anbieten.
Hans-Jürgen Korsch, Lebensgefährte von Helga Hösel, möchte die Turmführungen weiter anbieten. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Blick auf die Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ in Mittweida.
Blick auf die Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ in Mittweida. Bild: Mario Hösel
Die Türmer-Urkunde von Helga Hösel von 2013 und Fotos aus einem Ordner, der Besuchern, die nicht hinaufsteigen können, den Turm näherbringt.
Die Türmer-Urkunde von Helga Hösel von 2013 und Fotos aus einem Ordner, der Besuchern, die nicht hinaufsteigen können, den Turm näherbringt. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Helga Hösel 2018 im Eine-Welt-Laden in der Kirche in Mittweida.
Helga Hösel 2018 im Eine-Welt-Laden in der Kirche in Mittweida. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
2013 wurde Helga Hösel ehrenamtliche Türmerin des Kirchturms in Mittweida. Jetzt ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben.
2013 wurde Helga Hösel ehrenamtliche Türmerin des Kirchturms in Mittweida. Jetzt ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Hans-Jürgen Korsch, Lebensgefährte von Helga Hösel, möchte die Turmführungen weiter anbieten.
Hans-Jürgen Korsch, Lebensgefährte von Helga Hösel, möchte die Turmführungen weiter anbieten. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Blick auf die Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ in Mittweida.
Blick auf die Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ in Mittweida. Bild: Mario Hösel
Die Türmer-Urkunde von Helga Hösel von 2013 und Fotos aus einem Ordner, der Besuchern, die nicht hinaufsteigen können, den Turm näherbringt.
Die Türmer-Urkunde von Helga Hösel von 2013 und Fotos aus einem Ordner, der Besuchern, die nicht hinaufsteigen können, den Turm näherbringt. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Helga Hösel 2018 im Eine-Welt-Laden in der Kirche in Mittweida.
Helga Hösel 2018 im Eine-Welt-Laden in der Kirche in Mittweida. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Sie überwand die Höhenangst und ermöglichte vielen Menschen den Blick über Mittweida: Türmerin Helga Hösel verstorben
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Familie und Bekannte trauern um die Mittweidaerin, die erst vor wenigen Tagen 77 Jahre alt geworden war. Doch ihr Engagement zur Historie im Turm der Stadtkirche soll fortgesetzt werden.

166 Stufen sind es bis hoch auf den Turm der Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ in Mittweida. „Doch die Sicht auf die Stadt entschädigt die Besucher für den Aufstieg“ – so die Worte von Helga Hösel. Im Alter von 64 Jahren übernahm sie im April 2013 ihr Ehrenamt als Türmerin und hat es seither mit viel Engagement ausgefüllt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
01.12.2025
4 min.
Pilgern geht auch im Advent: Eine Mittweidaerin und der Lutherweg
Aneta Grund aus Mittweida engagiert sich als Landesbeauftragte für den Lutherweg Sachsen. Auch an der Stadtkirche Mittweida führt der spirituelle Rundwanderweg vorbei.
Aneta Grund schätzt die Kraft des Pilgerns und lässt gern andere daran teilhaben. In Kürze nimmt sie Neugierige wieder mit. Für ihren Einsatz im Tourismus gab es jetzt eine besondere Auszeichnung.
Franziska Bernhardt-Muth
14:30 Uhr
3 min.
Brand von Batterien im Ärztehaus Mittweida: Schadenssumme ist hoch – Feuerwehr gibt Tipp für Akku-Besitzer
Apotheke und Ärztehaus an der Lauenhainer Straße in Mittweida.
Im Ärztehaus Mittweida gerieten Batterien einer Notstromversorgung der Apotheke in Brand, es entstand starker Rauch. Zwei Menschen wurden verletzt – ein Premiereneinsatz für die Feuerwehr Mittweida.
Franziska Bernhardt-Muth
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
Mehr Artikel