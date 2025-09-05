Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieben Kinder wurden jetzt an einem Tag im Krankenhaus Mittweida geboren.
Sieben Kinder wurden jetzt an einem Tag im Krankenhaus Mittweida geboren. Bild: Klinikum Mittweida
Sieben Kinder wurden jetzt an einem Tag im Krankenhaus Mittweida geboren.
Sieben Kinder wurden jetzt an einem Tag im Krankenhaus Mittweida geboren. Bild: Klinikum Mittweida
Mittweida
Sieben Babys auf einen Streich: Klinikum Mittweida begrüßt so viele Babys wie selten am selben Tag
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 2. September 2025 wird nicht nur den Eltern, sondern auch dem Hebammen- und Ärzteteam in Erinnerung bleiben. So heißt der süße Nachwuchs.

Sieben auf einen Streich hieß es jetzt am Klinikum Mittweida - das Hebammen- und Ärzteteam der Geburtenstation hatte reichlich zu tun. Sieben Kinder wurden am 2. September geboren. Der Tag war damit der bislang geburtenreichste dieses Jahres, teilte das Klinikum mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
11.08.2025
4 min.
Trotz Geburtenknick in Mittelsachsen: „Wollen die Geburtsklinik im Einzugsgebiet sein“
Auf der Wochenbettstation des Kreiskrankenhauses Freiberg bereitet Schwester Melissa ein Neugeborenes auf eine Untersuchung vor.
Immer weniger Mittelsachsen kommen zur Welt. Doch die Kliniken in Freiberg und Mittweida setzen weiter auf ihr Angebot, bauen es teils sogar aus. Wohnortnähe und individuelle Versorgung sind Trumpf.
Franziska Bernhardt-Muth
13.08.2025
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
Mehr Artikel