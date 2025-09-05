Sieben Babys auf einen Streich: Klinikum Mittweida begrüßt so viele Babys wie selten am selben Tag

Der 2. September 2025 wird nicht nur den Eltern, sondern auch dem Hebammen- und Ärzteteam in Erinnerung bleiben. So heißt der süße Nachwuchs.

Sieben auf einen Streich hieß es jetzt am Klinikum Mittweida - das Hebammen- und Ärzteteam der Geburtenstation hatte reichlich zu tun. Sieben Kinder wurden am 2. September geboren. Der Tag war damit der bislang geburtenreichste dieses Jahres, teilte das Klinikum mit.