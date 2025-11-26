Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Frankenberg wird die Pyramide am Freitag angeschoben.
In Frankenberg wird die Pyramide am Freitag angeschoben. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Ringethal feiert wieder Schlossweihnacht.
Ringethal feiert wieder Schlossweihnacht. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Pyramidenanschub auf dem Markt in Hainichen ist am Sonntag.
Pyramidenanschub auf dem Markt in Hainichen ist am Sonntag. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
In Frankenberg wird die Pyramide am Freitag angeschoben.
In Frankenberg wird die Pyramide am Freitag angeschoben. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Ringethal feiert wieder Schlossweihnacht.
Ringethal feiert wieder Schlossweihnacht. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Pyramidenanschub auf dem Markt in Hainichen ist am Sonntag.
Pyramidenanschub auf dem Markt in Hainichen ist am Sonntag. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Sind die Lichtlein angezündet: Das erste Adventswochenende in der Region Mittweida
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Allerorten freut man sich auf Glühwein, Bratwurst und Besinnlichkeit. Die Pyramiden in Frankenberg und Hainichen werden angeschoben. Und in Ringethal wird wieder Schlossweihnacht gefeiert.

Frankenberg startet schon am Freitag, 17 Uhr mit dem Anschieben der Pyramide auf dem Markt ins erste Adventswochenende. Organisiert wird das Fest mit Weihnachtsliedern, Glühwein und Bratwurst vom Gewerbeverband. Auch ein kleines Kulturprogramm ist zu erleben. Zur selben Zeit wird in Irbersdorf durch den Dorfverein Sachsenburg/Irbersdorf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
17.11.2025
3 min.
Weihnachtsbäume in Hainichen, Mittweida und Frankenberg: An diesen Tagen kommt der Schmuck auf die Marktplätze
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen im Jahr 2024, mit dem höchsten Baum im Landkreis.
Die Vorbereitungen laufen: Der Transport der Weihnachtsbäume in den drei Orten steht bevor. Woher kommen sie und wann wird Weihnachtsmarkt gefeiert?
Franziska Bernhardt-Muth
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:09 Uhr
2 min.
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.
24.11.2025
4 min.
Sieben gute Gründe für den Besuch des Frankenberger Weihnachtsmarktes
Kerstin Stief verkaufte im Vorjahr in Frankenberg erzgebirgisches Kunsthandwerk.
Vorfreude ist die schönste. Doch wenn es endlich los geht, ist es unvergleichlich. Der Frankenberger Weihnachtsmarkt findet vom 5. bis 7. Dezember statt. Und darauf können sich die Besucher freuen.
Ingolf Rosendahl
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Mehr Artikel