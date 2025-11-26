Sind die Lichtlein angezündet: Das erste Adventswochenende in der Region Mittweida

Allerorten freut man sich auf Glühwein, Bratwurst und Besinnlichkeit. Die Pyramiden in Frankenberg und Hainichen werden angeschoben. Und in Ringethal wird wieder Schlossweihnacht gefeiert.

Frankenberg startet schon am Freitag, 17 Uhr mit dem Anschieben der Pyramide auf dem Markt ins erste Adventswochenende. Organisiert wird das Fest mit Weihnachtsliedern, Glühwein und Bratwurst vom Gewerbeverband. Auch ein kleines Kulturprogramm ist zu erleben. Zur selben Zeit wird in Irbersdorf durch den Dorfverein Sachsenburg/Irbersdorf die...