So werden die Feuerwehren in Hainichen für die Zukunft ausgerüstet

Am 10. Juni wird beim zweiten Framo- und Barkastreffen in Hainichen auch die Fahrzeugweihe des neuen HLF 20 der Stadtfeuerwehr vollzogen. Rund eine halbe Million Euro kostet dieses Fahrzeug, für das es über eine Sammelbestellung in Kooperation mit anderen Kommunen wie zum Beispiel Rossau eine Sonderförderung gab. Diesen Weg geht Hainichen nun auch...