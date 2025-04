Sonnabend ist Weltwassertag: ZWA Hainichen spendiert Trinkbrunnen

Alle Schulanfänger im Verbandsgebiet des ZWA Hainichen sollen mit einer Trinkflasche zum Schulbeginn ausgestattet werden.

Mittweida.

Am kommenden Sonnabend, 22. März wird der Weltwassertag gefeiert, diesmal unter dem Motto „Glacier Preservation“ („Erhalt der Gletscher“). Um Wasser dreht sich auch alles im Zweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen, wo etwa 215 Menschen arbeiten. Auch in diesem Jahr will der ZWA Hainichen wieder zwei Kita bzw.- Schuleinrichtungen mit einem Trinkbrunnen ausstatten. Ebenfalls sollen wieder alle Schulanfänger im Verbandsgebiet des ZWA Hainichen mit einer Trinkflasche zum Schulbeginn ausgestattet werden. Am 10. Mai von 10 bis 15 Uhr stehen für Besucher die Türen des Wasserturms Mittweida offen. Am 29. März ist der ZWA Hainichen auch auf der Messe „beWhatever“ vertreten und stellt Ausbildungsberufe vor. (fp)