Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Spanische Balladen klangen am Sonntag durch den Rittergutpark Ehrenberg.
Spanische Balladen klangen am Sonntag durch den Rittergutpark Ehrenberg. Bild: Jana Mangel/Camo
Spanische Balladen klangen am Sonntag durch den Rittergutpark Ehrenberg.
Spanische Balladen klangen am Sonntag durch den Rittergutpark Ehrenberg. Bild: Jana Mangel/Camo
Mittweida
Spanische Balladen am Schlossteich: Studenten verzaubern Ehrenberg
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Kunstinstallation im Rittergut Ehrenberg zieht Aufmerksamkeit auf sich. Welche Botschaft sendet der „Friedensvogel“ von Evgeny Shmidt?

Das Kulturzentrum Centro Arte Monte Onore im Rittergut Ehrenberg zieht ein durchweg positives Fazit vom Tag des offenen Denkmals am Sonntag. Zum einen wurde mit zahlreichen Besuchern die Kunstinstallation „Friedensvogel“ im Park am Schlossteich feierlich enthüllt und eingeweiht. Das Werk des russischstämmigen Künstlers Evgeny Shmidt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
08.08.2025
1 min.
Kita-Gebühren und Kulturjahr 2026 im Fokus: Was kann sich Kriebstein leisten?
Pier Giorgio Furlan leitet das Kulturzentrum Rittergut Ehrenberg.
Der Kriebsteiner Gemeinderat startet mit Führung in das zweite Halbjahr. Im Centro Arte Monte Onore in Ehrenberg geht es auch um dessen Finanzierung.
Manuel Niemann
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
22.07.2025
1 min.
Ehrenberg: Schau im Rittergut zeigt Werke des italienischen Malers Loreto Martina
Werke des italienischen Malers Loreto Martina sind in Ehrenberg zu sehen.
Die Ausstellung öffnet am Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr in der Galerie Girasole.
Freie Presse
Mehr Artikel