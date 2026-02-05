Spektakulärer Automaten-Aufbruch in Mittweida: Bande stieg übers Dach ein

Eine Verurteilung schien naheliegend, denn eine DNA-Spur vom Tatort hat die Ermittler zu einem der mutmaßlichen Täter geführt. Doch die Verhandlung am Amtsgericht nahm eine überraschende Wende.

Die Tat hat in Mittelsachsen damals für Aufsehen gesorgt, der jetzt begonnene Prozess in der Sache sorgt ebenso für Schlagzeilen. Wegen schweren Bandendiebstahl angeklagt ist ein aus dem Kosovo stammender Mann, der an dem Einbruch ins Kaufland-Einkaufszentrum in Mittweida im September 2024 beteiligt gewesen sein soll. Doch schon zum Auftakt der...