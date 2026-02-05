MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Bande war über das Dach ins Kaufland-Einkaufszentrum in Mittweida eingestiegen.
Eine Bande war über das Dach ins Kaufland-Einkaufszentrum in Mittweida eingestiegen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Eine Bande war über das Dach ins Kaufland-Einkaufszentrum in Mittweida eingestiegen.
Eine Bande war über das Dach ins Kaufland-Einkaufszentrum in Mittweida eingestiegen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Spektakulärer Automaten-Aufbruch in Mittweida: Bande stieg übers Dach ein
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Verurteilung schien naheliegend, denn eine DNA-Spur vom Tatort hat die Ermittler zu einem der mutmaßlichen Täter geführt. Doch die Verhandlung am Amtsgericht nahm eine überraschende Wende.

Die Tat hat in Mittelsachsen damals für Aufsehen gesorgt, der jetzt begonnene Prozess in der Sache sorgt ebenso für Schlagzeilen. Wegen schweren Bandendiebstahl angeklagt ist ein aus dem Kosovo stammender Mann, der an dem Einbruch ins Kaufland-Einkaufszentrum in Mittweida im September 2024 beteiligt gewesen sein soll. Doch schon zum Auftakt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
3 min.
Prozess in Freiberg: Warum hatte ein junger Vater den Notruf gewählt?
Im Oktober 2024 wählte ein junger Vater den Notruf der Polizei (Symbolbild). Er meldete, dass mehrere Personen in die Gartenlaube seiner Nachbarin eingebrochen seien und Werkzeuge entwendet hätten. Laut Anklage war dies frei erfunden.
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Ein Mann hatte einen Einbruch erfunden und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Doch hinter der Tat steckt offenbar eine Ausnahmesituation.
Mathias Herrmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
30.01.2026
2 min.
Hakenkreuz, Drogen, Stromklau: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: Das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel