Teilnehmer des Spendenlaufs im vergangenen Jahr.
Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Spendenlauf für Hospizdienste in Mittweida: Läufer und Sponsoren gesucht
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Um Hospizdienste in ihrer Arbeit mit schwerkranken Menschen zu unterstützen, findet im Stadion am Schwanenteich ein fünfter Spendenlauf statt.

Runde um Runde für den guten Zweck kann am 20. September im Mittweidaer Stadion am Schwanenteich gedreht werden. Zum fünften Mal findet der Spendenlauf zugunsten der ambulanten Hospizarbeit statt, unter dem Motto „Gemeinsam laufen - Leben begleiten“. Der Erlös kommt den ambulanten Hospizdiensten „Lebensperle“ in Geringswalde und...
