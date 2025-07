Sperrmüllbrand in Hainichen: Wohnhaus kurzzeitig evakuiert

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, und die Bewohner durften in ihre Wohnungen zurückkehren.

In Hainichen mussten Montagnacht die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung kurzzeitig evakuiert werden. Laut Polizei war es kurz vor Mitternacht zum Brand von abgestelltem Sperrmüll gekommen. Durch die Flammen wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.