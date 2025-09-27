„Sportlich unterwegs - aber mit Stil“: Rossaus erster Kastenlauf begeistert mit Gladiatoren und Muskebieren

Kastenruther Spatzen, Bierathleten und Koma-Kolonne: So amüsant wie die Namen der Teams war auch die Premiere des Rossauer Kastenlaufs. Dieser überzeugte mit einem anspruchsvollen Hindernisparcours.

Das Gelände der Wasserskianlage in Rossau war am Samstag das Mekka der Gladiatoren, Piraten, Knappen, Bananen und Muskebiere. Und wer sich jetzt die Augen reibt angesichts der illustren Runde und der vermeintlichen Rechtschreibfehler, dem sei gesagt: Es hat alles seine Richtigkeit. Denn die Premiere des Rossauer Kastenlaufs geriet zum Schaulaufen...