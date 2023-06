Starker Regen: Auto kommt auf A 4 bei Hainichen ins Schleudern

Hainichen.

Auf der Autobahn A 4 bei Hainichen hat sich erneut ein Unfall ereignet. Diesmal ist vermutlich ein starker Regenguss einer Autofahrerin zum Verhängnis geworden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag informierte, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 17.50 Uhr. Eine 28-Jährige war zu dieser Zeit am Steuer eines Pkw der Marke Kia auf der mittleren von drei Fahrspuren in Richtung Dresden unterwegs. Es regnete stark. Kurz nach der Anschlussstelle Hainichen geriet das Auto ins Schleudern, brach aus, stieß in die linke Leitplanke und kam schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. „Die Frau blieb unverletzt“, teilte Polizeisprecher Andrzej Rydzik weiter mit. (fmu)