Startup aus Mittweida stellt Software in Argentinien vor

Schnell und stabil wie der gleichnamige Vogel ist die Technologie Colibri, die Türen öffnen oder Transaktionen sicher machen kann. Was steckt hinter dieser in Mittweida entwickelten Innovation?

Der Kolibri ist zwar sehr klein, aber er ist wendig, stabil und schnell. Eigenschaften, die auch eine neue Software-Technologie beschreiben, welche unter dem Namen „Colibri" von zwei Mittweidaer Startup-Gründern veröffentlicht worden ist. Steffen Kux und Jork Leonhardt haben ihren Client für die Blockchain Ethereum einem internationalen...