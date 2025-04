Stau-Risiko über Ostern: Autofahrer müssen sich überraschen lassen

In wenigen Tagen beginnen in Sachsen die Osterferien. Und damit ist auch Mittelsachsen mit drei Autobahnen von der Reisewelle betroffen. Doch bei Prognosen über Baustellen und Sperrungen hakt es.

Vollere Fernstraßen haben Automobilclubs und die Autobahn GmbH schon mit Beginn der Ferien in Nachbarbundesländern prognostiziert. Das Staurisiko steige rund um den Gründonnerstag (17. April) und mit Start der Osterferien in Sachsen am 18. April. Doch wer sich jetzt vor dem Start des erwarteten Hauptreiseverkehrs auf Baustellen und Umleitungen...