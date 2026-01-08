Sternsinger in Hainichen und Mittweida unterwegs: „Es spricht viele an“

Kinder und Jugendliche aus der Region bringen den Segen von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder aus aller Welt.

Sie bringen jedes Jahr um den Dreikönigstag herum Segen in die Häuser und sammeln Geld für Kinder in der ganzen Welt: die Sternsinger. Schon zum 68. Mal läuft die bundesweite Aktion. Träger sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Auch aus Hainichen und Mittweida sind wieder Kinder und...