Straßenglätte in Frankenberg: Mercedes rutscht in Gegenverkehr

Zwei Autos kollidierten auf der Frankenberger Straße bei winterlichen Bedingungen. Beide Fahrer sind wohlauf. Doch die Schäden sind beträchtlich.

Zwei Autos sind am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Frankenberger Straße in Frankenberg zusammengestoßen. Eine in Richtung Mühlbach fahrende 45-Jährige geriet gegen 9.30 Uhr mit ihrem Mercedes in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß sie gegen einen Honda, den ein 54-Jähriger steuerte. Der Honda...