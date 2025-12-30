MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Mittweida
Straßenglätte in Frankenberg: Mercedes rutscht in Gegenverkehr
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Autos kollidierten auf der Frankenberger Straße bei winterlichen Bedingungen. Beide Fahrer sind wohlauf. Doch die Schäden sind beträchtlich.

Zwei Autos sind am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Frankenberger Straße in Frankenberg zusammengestoßen. Eine in Richtung Mühlbach fahrende 45-Jährige geriet gegen 9.30 Uhr mit ihrem Mercedes in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß sie gegen einen Honda, den ein 54-Jähriger steuerte. Der Honda...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
11.12.2025
1 min.
Erzgebirge: Vorfahrt missachtet und gegen Hauswand geprallt
Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.
Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin hat in Aue einen Unfall ausgelöst. Dabei kollidierte ihr Auto nicht nur mit einem anderen Pkw.
Holk Dohle
27.12.2025
1 min.
Verkehrsunfall sorgt für Behinderungen in Frankenberg
Ein Kleintransporter und ein Pkw sind auf der Altenhainer Straße zusammengestoßen.
Ein Unfall auf der Altenhainer Straße in Frankenberg sorgte am Samstag für Störungen im Verkehr am Unfallort. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengestoßen.
Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann
14:32 Uhr
1 min.
Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört
Gestörte Online-Konten bei Postbank und Deutscher Bank
Kunden der Deutschen Bank sowie der Postbank und Norisbank können erneut nicht wie gewohnt auf ihre Konten zugreifen. Wann die Störung behoben ist, bleibt zunächst offen.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
14:35 Uhr
2 min.
Dax legt 2025 kräftig zu: bestes Börsenjahr seit 2019
Börse in Frankfurt: Der Dax hat das beste Börsenjahr seit 2019 hingelegt (Archivbild)
Kriege, Krisen und Zollkonflikte konnten den deutschen Leitindex 2025 nicht aufhalten. Er hat im Jahresverlauf 23 Prozent zugelegt. Damit schnitt er besser ab als andere große Börsenbarometer.
Mehr Artikel