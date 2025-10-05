Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Streit in einem Döbelner Imbiss endete am Samstagabend mit vier Verletzten.
Ein Streit in einem Döbelner Imbiss endete am Samstagabend mit vier Verletzten. Bild: Harry Haertel/Symbolbild
Mittweida
Streit in Döbelner Imbiss eskaliert: Vier Verletzte
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstagabend eskalierte in einem Imbiss in Döbeln ein Streit zwischen vier Personen. Laut Polizei erlitten drei Beteiligte Schnittverletzungen, insgesamt gab es vier Leichtverletzte.

Vier Leichtverletzte: In einem Döbelner Dönerimbiss an der Burgstraße ist es am Samstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag mitteilte, gerieten gegen 19.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache vier Personen aneinander: zwei Männer (30, 52), ein Jugendlicher (16) und ein Kind...
26.09.2025
3 min.
Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Erlaubnis: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
03.09.2025
1 min.
Blutiger Streit am Chemnitzer Sonnenberg: Polizei ermittelt
Der verletzte Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Mann musste in der Nacht mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Michael Müller
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
