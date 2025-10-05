Streit in Döbelner Imbiss eskaliert: Vier Verletzte

Mittweida
Am Samstagabend eskalierte in einem Imbiss in Döbeln ein Streit zwischen vier Personen. Laut Polizei erlitten drei Beteiligte Schnittverletzungen, insgesamt gab es vier Leichtverletzte.
Vier Leichtverletzte: In einem Döbelner Dönerimbiss an der Burgstraße ist es am Samstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag mitteilte, gerieten gegen 19.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache vier Personen aneinander: zwei Männer (30, 52), ein Jugendlicher (16) und ein Kind...
