Striegistal: Landkreis soll über neuen Radweg entscheiden

Stimmt der Kreistag auf seiner nächsten Sitzung zu, dann entsteht ein neuer Weg für Fußgänger und Radfahrer an der Kreisstraße K 8214 in der Gemeinde. Es waren erst Steine aus dem Weg zu räumen.

Der touristische Radweg im Landkreis wird immer wichtiger. Daher soll der Kreistag über den Bau eines neuen, 1000 Meter langen Geh-Radweges an der K 8214 in Striegistal abstimmen. Dieser erstreckt sich vom Ortsteil Kaltofen der Gemeinde bis zum Ausflugsziel „Kalkbrüche“ Richtung Berbersdorf. Der touristische Radweg im Landkreis wird immer wichtiger. Daher soll der Kreistag über den Bau eines neuen, 1000 Meter langen Geh-Radweges an der K 8214 in Striegistal abstimmen. Dieser erstreckt sich vom Ortsteil Kaltofen der Gemeinde bis zum Ausflugsziel „Kalkbrüche“ Richtung Berbersdorf.