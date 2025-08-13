Striegistal: Meteorstrom der Perseiden erleuchtet den Nachthimmel

Auch wenn der Mond hell schien: Die Perseiden haben den Nachthimmel erleuchtet.

In der Nacht zum 13. August erreichte der Meteorstrom der Perseiden den Höhepunkt. Trotz hellen Mondes konnten Beobachter unter klaren Bedingungen bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde sehen. Wer den Blick in Richtung des Sternbilds Perseus richtete, hatte die besten Chancen. Tim Meyer fotografierte das Naturschauspiel in Striegistal. Die...