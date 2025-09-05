Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An einem Sattelauflieger war ein Reifen geplatzt.
An einem Sattelauflieger war ein Reifen geplatzt. Bild: Symbolfoto: Schalling/Archiv
Mittweida
Striegistal: Nach Reifenplatzer zehn Autos beschädigt
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechs Pkw und vier Kleintransporter sind am Donnerstagabend auf der Autobahn 4 mit der Karkasse kollidiert.

Striegistal.

Ein geplatzter Reifen hat auf der Autobahn zu Schäden an zehn Autos geführt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war am Auflieger eines in Richtung Chemnitz fahrenden MAN-Sattelzuges (Fahrer: 37) am Donnerstag gegen 21 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Berbersdorf ein Reifen geplatzt. Die Karkasse blieb auf der Fahrbahn liegen. Sechs nachfolgende Pkw, davon drei VW, ein Mercedes, ein Volvo und ein Dacia, und vier Kleintransporter der Marken VW, Renault, Mercedes und Citroën fuhren über die Karkasse oder kollidierten mit dieser und wurden dadurch beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der entstandene Sachschaden wird mit insgesamt etwa 13.500 Euro beziffert. (mib)

