Strohbrand bei Agrargenossenschaft in Hainichen: „Sind mit blauem Auge davongekommen“

In der Lagerhalle einer Agrargenossenschaft in Cunnersdorf war Stroh in Brand geraten. Es gibt eine Vermutung, wie es zum Unglück kam.

In einer Lagerhalle der Agrargenossenschaft Hainichen-Pappendorf in Cunnersdorf hat es am Montag gegen 20.45 Uhr gebrannt. Rund sechs Kubikmeter lose gelagertes Stroh hatten Feuer gefangen.