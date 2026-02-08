MENÜ
En Unbekannter hat in Hainichen einen Stromausfall verursacht.
En Unbekannter hat in Hainichen einen Stromausfall verursacht.
Mittweida
Stromausfall in Hainichen: Sabotage an Verteilerkasten
Redakteur
Von Julia Czaja
Hainichen erlebte einen nächtlichen Stromausfall. Ein Verteilerkasten wurde von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Nacht zum Sonntag kam es in Teilen Hainichens zu einem Stromausfall. Ein Unbekannter hatte einen Stromverteilerkasten in der Bahnhofstraße so manipuliert, dass er Zugriff auf mehrere Sicherungen im Kasten erhielt. Anschließend beschädigte er mehrere Sicherungen, wodurch es zu Stromausfällen in den Straßenzügen Bahnhofstraße und...
