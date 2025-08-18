Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund um Erlau und Mittweida war am Montagmorgen der Strom ausgefallen.
Rund um Erlau und Mittweida war am Montagmorgen der Strom ausgefallen. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Rund um Erlau und Mittweida war am Montagmorgen der Strom ausgefallen.
Rund um Erlau und Mittweida war am Montagmorgen der Strom ausgefallen. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Mittweida
Stromausfall rund um Erlau und Mittweida betrifft mehrere Tausend Kunden
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für mehr als 2000 Mittelsachsen begann der Montag im Dunkeln, wohl auch ohne Wecker. Mitnetz hat nun die Ursache für den Stromausfall gefunden.

Am Montagmorgen hat für viele Haushalte rund um Mittweida und Erlau der Tag ohne Strom begonnen. Mitnetz bestätigte einen größeren Stromausfall. „Passiert ist dies um 6.33 Uhr“, erklärte Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH. „In der Spitze waren 2200 Netzkunden in den Gemeinden Altmittweida,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
5 min.
Japanisches Edelrind trifft auf City-Geiger: Wagyu-Hof in Erlau bittet zum „Festival der Sinne“
Matthias Müller und Diana Weiser mit ihren Wagyu-Rindern auf dem Hof im Erlbachtal im mittelsächsischen Erlau.
Matthias Müller und seine Wagyu-Zucht in Erlau sind bereit für ein besonderes Ereignis: Das Hoffest wird zum einem Festival mit Tanz und Livemusik. Aber was macht das Fleisch der Rinder so besonders?
Falk Bernhardt
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
13.08.2025
1 min.
Sternschnuppe trifft Windrad: Die Nacht der Perseiden in Erlau
Eine Sternschnuppe war in der Nacht zum Mittwoch am Windrad in Erlau zu sehen.
Alexander Riedl gelang in Erlau ein besonderer Schnappschuss der Perseiden. Eine Sternschnuppe verewigte sich neben einem Windrad.
Falk Bernhardt
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
Mehr Artikel