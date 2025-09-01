Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einer Rettungsschale konnten Helfern, die Frau aus ihrer Notlage befreien.
Mit einer Rettungsschale konnten Helfern, die Frau aus ihrer Notlage befreien. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mit einer Rettungsschale konnten Helfern, die Frau aus ihrer Notlage befreien.
Mit einer Rettungsschale konnten Helfern, die Frau aus ihrer Notlage befreien. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Sturz am Hang in Kriebstein bringt Seniorin in Not
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Seniorin stürzt in den Mühlgraben und kämpft sich 100 Meter durch das kalte Wasser, bis sie endlich Hilfe rufen kann.

Glück im Unglück für eine Seniorin in Not: Die Frau war am Montag gegen 15 Uhr am Mühlgraben einen Hang hinabgestürzt und ins Wasser gefallen. Orientierungslos lief sie rund 100 Meter flussabwärts. Dann kontaktierte sie per Notrufarmband den Pflegedienst Brambor in Waldheim. „Durch das Notrufarmband konnte die Klientin direkt mitteilen, wo...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
2 min.
Motorradfahrer bei Unfall in Kriebstein schwer verletzt
An der Waldheimer Straße zwischen Reichenbach und Massanei ist der Motorradfahrer im Feld gestürzt.
Auf der Strecke zwischen Reichenbach und Massanei kam es zu einem schweren Unfall. Ein junger Biker musste einem Lkw ausweichen und stürzte in ein Feld. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.
Jan Leißner
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
06.06.2025
1 min.
Bei Kriebstein brennen mehr als 50 Quadratmeter Waldboden
Die Feuerwehr löschte einen Brand bei Kriebstein.
Die Feuerwehr löscht Flammen am Teufelsfelsen. Was den Einsatz erschwerte.
Dietmar Thomas
Mehr Artikel