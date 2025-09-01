Sturz am Hang in Kriebstein bringt Seniorin in Not

Eine Seniorin stürzt in den Mühlgraben und kämpft sich 100 Meter durch das kalte Wasser, bis sie endlich Hilfe rufen kann.

Glück im Unglück für eine Seniorin in Not: Die Frau war am Montag gegen 15 Uhr am Mühlgraben einen Hang hinabgestürzt und ins Wasser gefallen. Orientierungslos lief sie rund 100 Meter flussabwärts. Dann kontaktierte sie per Notrufarmband den Pflegedienst Brambor in Waldheim. „Durch das Notrufarmband konnte die Klientin direkt mitteilen, wo...