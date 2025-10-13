Südafrika in Hainichen: Wie ein Künstlerpaar die Stadt aufmöbeln hilft

Die beiden Bushaltestellen am Ortsausgang von Crumbach nahe der B 169 in Richtung Hagebaumarkt in Hainichen sind ein Hingucker geworden. Welche Haltestellen schon bald folgen sollen.

Das ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt: Mittelsachsen und Südafrikaner haben die beiden Bushaltestellen kurz vor der Einmündung der Mittweidaer Straße in die B169 in Hainichen auf Vordermann gebracht. Das Ergebnis sind echte Hingucker: Die stadtauswärts gelegene Bushaltestelle und die Rückseite der stadteinwärts stehenden Haltestelle zeigen... Das ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt: Mittelsachsen und Südafrikaner haben die beiden Bushaltestellen kurz vor der Einmündung der Mittweidaer Straße in die B169 in Hainichen auf Vordermann gebracht. Das Ergebnis sind echte Hingucker: Die stadtauswärts gelegene Bushaltestelle und die Rückseite der stadteinwärts stehenden Haltestelle zeigen...