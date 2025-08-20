Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Blitzer in der Ortsdurchfahrt von Schlegel soll neue Messtechnik bekommen.
Der Blitzer in der Ortsdurchfahrt von Schlegel soll neue Messtechnik bekommen. Bild: EHL Media Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Superblitzer von Mittelsachsen: Auch Landrat Krüger aus Freiberg ist schon geblitzt worden
Redakteur
Von Jan Leißner
Der Blitzer-Standort an der B 169 in Hainichen ist Spitzenreiter bei erfassten Tempoverstößen. Nun will der Landkreis die Anlage in Eigenregie betreiben. Was Landrat Sven Krüger dazu sagt.

Der stationäre Blitzer im Hainichener Ortsteil Schlegel an der Bundesstraße 169 ist mit 13.326 erfassten Geschwindigkeitsverstößen im vorigen Jahr Spitzenreiter in Mittelsachsen gewesen. Diese „hohe Überschreitungsrate“ spricht nun aus Sicht der Kreisverwaltung dafür, eine Anlage mit neuem Mess-System für den Standort zu kaufen. Dafür...
18.08.2025
3 min.
Er ist wieder da: Der neue Superblitzer für Mittelsachsen
Eine vom Landkreis gemietete Semistation S 350 war voriges Jahr unter anderem in Teichhäuser im Einsatz.
Die Kreisverwaltung macht um das Tempomessgerät ein Geheimnis, hatte den Kauf erst für Herbst angekündigt. Doch nun ist es raus. Die „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“ ist bereits aktiviert worden.
Jan Leißner
18.08.2025
3 min.
Blitzer in Lichtenwalde und Flöha werden abgebaut
Die im Herbst 2019 errichtete Blitzeranlage in Lichtenwalde soll abgebaut werden.
Der Landkreis hat aber noch weitergehende Pläne. Die betreffen vier stationäre Blitzer-Anlagen an vielbefahrenen Straßen in Mittelsachsen. Zu einem Vorhaben gibt es auch Kritik.
Jan Leißner
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
Mehr Artikel