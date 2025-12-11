MENÜ
Der Superblitzer des Landkreises stand im Oktober in Frankenberg.
Der Superblitzer des Landkreises stand im Oktober in Frankenberg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Superblitzer von Mittelsachsen ist umgezogen
Redakteur
Von Jan Leißner
Jetzt sollten Autofahrer abseits der Hauptstraßen auf das Tempolimit achten. Die meisten Fotos geschossen hat die neue Anlage bisher in Frankenberg an einer viel befahrenen Ortseinfahrt.

Der Blitzer-Anhänger von Mittelsachsen ist weitergezogen: Nachdem das als Superblitzer bekannte Gerät etwa zwei Wochen vor der Grundschule in Erlau Tempoüberschreitungen erfasst hat, steht die semistationäre Geschwindigkeitsanlage nun abseits der Hauptstraßen im Claußnitzer Ortsteil Röllingshain.
