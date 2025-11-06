Supermond in Mittelsachsen: Der Erdtrabant über Striegistal

Wenn der Nebelmond über der Marbachhöhe aufgeht - Fotograf Tim Meyer aus Striegistal hatte den richtigen Standort und Blick.

Ein beeindruckendes Naturschauspiel bot sich am Mittwochabend über der Marbachhöhe in der Gemeinde Striegistal in Mittelsachsen. Der Vollmond zeigte sich in voller Pracht und tauchte die Landschaft in ein helles, fast mystisches Licht. Tim Meyer, bekannt für seine Astro-Fotografien und Bilder von Polarlichtern, hielt den Mond mit der Kamera...