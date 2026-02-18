Tafeln Mittweida und Döbeln helfen über 6000 bedürftigen Menschen

Mittweida. Sie gehört zu den Gründern des Vereins Netz-Werk, Träger der Tafeln Mittweida und Döbeln. Nun wurde sie zur Vize-Vorstandschefin des Landesverbandes sächsischer Tafeln gewählt. Über ihre Pläne sprach Anne Katrin Koch mit Ingolf Rosendahl.

Freie Presse: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Was haben die Mittelsachsen davon? Freie Presse: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Was haben die Mittelsachsen davon?