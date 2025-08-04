Tag des offenen Denkmals: In Mittelsachsen öffnen sich sonst verschlossene Türen

Am 14. September können zahlreiche Denkmäler besichtigt werden. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung ist am ehemaligen Umspannwerk in Etzdorf.

Mittelsachsen. Seit 1993 findet der europaweite Tag des offenen Denkmals statt − dieses Jahr am 14. September unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“. Auch in Mittelsachsen werden zahlreiche Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer, Vereine oder Kommunen teilnehmen, teilte das Landratsamt Mittelsachsen mit. Dann sollen Denkmale geöffnet werden, die in der Regel der Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt zugänglich sind.

Ein Höhepunkt im Landkreis Mittelsachsen ist die zentrale Eröffnungsveranstaltung. Diese findet im ehemaligen Umspannwerk im Striegistaler Ortsteil Etzdorf in der Waldheimer Straße 81 statt. Landrat Sven Krüger wird den Denkmaltag offiziell eröffnen. Traditionsgemäß werden drei Denkmalpreisträgerinnen und -preisträger geehrt. In den vergangenen rund 20 Jahren wurden bereits 32 Privatpersonen, 13 Familien, elf Vereine sowie jeweils zwei Kirchgemeinden und Firmen mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet. Zur etwa einstündigen Eröffnungsveranstaltung gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm. Im Anschluss finden Führungen statt. Die untere Denkmalschutzbehörde präsentiert zudem aktuelle Publikationen zum Denkmalschutz im Landkreis.

Weitere Veranstaltungsorte sind demnächst auf der Internetseite tag-des-offenendenkmals.de der Deutschen Stiftung Denkmalschutz veröffentlicht, informiert das Landratsamt. (fp)