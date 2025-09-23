Tausende Mittweidaer in der Nacht zu Dienstag ohne Strom - das war der Grund

Mittweida
Wegen eines Kurzschlusses wurde die Feuerwehr in der Nacht alarmiert. Fast 3000 Kunden waren zwischenzeitlich nicht versorgt und die Feuerwehr hatte stundenlang zu tun.
Wegen des Brandes in einem Schalthaus hatten fast 3000 Kunden aus der Region Mittweida in der Nacht zu Dienstag keinen Strom - die Feuerwehr war gefragt. Die Mittweidaer Brandschützer wurden kurz vor 1 Uhr zu dem Gebäude an der Weinsdorfer Straße gerufen. „Ein Servicetechniker meldete eine Rauchentwicklung im Schaltraum“, erklärt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.