Technik, Zusammenhalt, Verantwortung: Warum Mittelsachsens Feuerwehrleute ihrem Ehrenamt seit Jahrzehnten treu bleiben

Mittweida
Wenn‘s brennt oder das Wasser steigt, sind sie da: Feuerwehrleute aus Mittelsachsen berichten, warum sie ihr Ehrenamt auch nach Jahrzehnten noch erfüllt.
Am Tag des Ehrenamts haben Landkreis und Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen langjährige Feuermitglieder geehrt. Im „Goldenen Löwen“ in Hainichen wurden am Freitagabend Kameradinnen und Kameraden aus der Region Döbeln und Mittweida ausgezeichnet. Kreisweit blicken in diesem Jahr 224 ehrenamtliche Jubilare auf bis zu 60 Dienstjahre zurück....
