Technik, Zusammenhalt, Verantwortung: Warum Mittelsachsens Feuerwehrleute ihrem Ehrenamt seit Jahrzehnten treu bleiben

Sven Illgen (41) wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber am Band ausgezeichnet, weil er seit 25 Jahren in der Hainichener Ortsfeuerwehr aktiv ist. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Landrat Sven Krüger (vorn) gehörte zu den Laudatoren des Abends für die Ehrenamtlichen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Insgesamt gibt es im Landkreis mehr als 220 Jubilare, die in diesem Jahr für 25, 40, 50 und 60 Jahre aktive Mitgliedschaft oder treue Dienste ausgezeichnet wurden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Günter Sachse aus Crossen engagiert sich seit 60 Jahren bei der Feuerwehr. Bild: Manuel Niemann

Harry Wrobel aus Frankenberg wurde für 50 Dienstjahre ausgezeichnet. Bild: Manuel Niemann

In der Nacht zum 30. März 2017 mussten Feuerwehren aus Chemnitz und der Umgebung zum Großbrand von Color Textil ausrücken. Bild: Bild: Harry Härtel/Archiv