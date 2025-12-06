Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Technik, Zusammenhalt, Verantwortung: Warum Mittelsachsens Feuerwehrleute ihrem Ehrenamt seit Jahrzehnten treu bleiben

Sven Illgen (41) wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber am Band ausgezeichnet, weil er seit 25 Jahren in der Hainichener Ortsfeuerwehr aktiv ist.
Sven Illgen (41) wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber am Band ausgezeichnet, weil er seit 25 Jahren in der Hainichener Ortsfeuerwehr aktiv ist. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Landrat Sven Krüger (vorn) gehörte zu den Laudatoren des Abends für die Ehrenamtlichen.
Landrat Sven Krüger (vorn) gehörte zu den Laudatoren des Abends für die Ehrenamtlichen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Insgesamt gibt es im Landkreis mehr als 220 Jubilare, die in diesem Jahr für 25, 40, 50 und 60 Jahre aktive Mitgliedschaft oder treue Dienste ausgezeichnet wurden.
Insgesamt gibt es im Landkreis mehr als 220 Jubilare, die in diesem Jahr für 25, 40, 50 und 60 Jahre aktive Mitgliedschaft oder treue Dienste ausgezeichnet wurden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Günter Sachse aus Crossen engagiert sich seit 60 Jahren bei der Feuerwehr.
Günter Sachse aus Crossen engagiert sich seit 60 Jahren bei der Feuerwehr. Bild: Manuel Niemann
Harry Wrobel aus Frankenberg wurde für 50 Dienstjahre ausgezeichnet.
Harry Wrobel aus Frankenberg wurde für 50 Dienstjahre ausgezeichnet. Bild: Manuel Niemann
In der Nacht zum 30. März 2017 mussten Feuerwehren aus Chemnitz und der Umgebung zum Großbrand von Color Textil ausrücken.
In der Nacht zum 30. März 2017 mussten Feuerwehren aus Chemnitz und der Umgebung zum Großbrand von Color Textil ausrücken. Bild: Bild: Harry Härtel/Archiv
Günter Neumann (vordere Reihe, 3.v.l.) wurde Ende November im Dorfgemeinschaftshaus Bockendorf für seine 70-jährige Treue ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt: Andrea Rößner von der Ortsfeuerwehr Cunnersdorf vorne rechts und Sven Illgen hinten rechts.
Günter Neumann (vordere Reihe, 3.v.l.) wurde Ende November im Dorfgemeinschaftshaus Bockendorf für seine 70-jährige Treue ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt: Andrea Rößner von der Ortsfeuerwehr Cunnersdorf vorne rechts und Sven Illgen hinten rechts. Bild: Dieter Greysinger/Stadt Hainichen
Mittweida
Technik, Zusammenhalt, Verantwortung: Warum Mittelsachsens Feuerwehrleute ihrem Ehrenamt seit Jahrzehnten treu bleiben
Von Manuel Niemann
Wenn‘s brennt oder das Wasser steigt, sind sie da: Feuerwehrleute aus Mittelsachsen berichten, warum sie ihr Ehrenamt auch nach Jahrzehnten noch erfüllt.

Am Tag des Ehrenamts haben Landkreis und Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen langjährige Feuermitglieder geehrt. Im „Goldenen Löwen“ in Hainichen wurden am Freitagabend Kameradinnen und Kameraden aus der Region Döbeln und Mittweida ausgezeichnet. Kreisweit blicken in diesem Jahr 224 ehrenamtliche Jubilare auf bis zu 60 Dienstjahre zurück....
