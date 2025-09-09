Tedi-Filiale öffnet in Hainichen: „Markt ist so lebendig wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr“

Mittweida
Schon am Montag standen die Kunden Schlange. Nun empfängt der Non-Food-Discounter an sechs Tagen in der Woche. Die Freude ist groß – aber auch der Wunsch nach weiterem Gewerbe.
Darauf haben viele Hainichener gewartet: Seit Dienstag ist die Filiale des Non-Food-Discounters Tedi am Markt 17 geöffnet. Viele Kunden schauten sich im Markt um, nahmen einen Geschenkbeutel mit und stöberten in Sonderangeboten auf dem Fußweg vor der Filiale. Mit dem Schlag der Rathausuhr um 8 Uhr wurde symbolisch das Band durchgeschnitten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.