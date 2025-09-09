Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Tedi-Filiale öffnet in Hainichen: „Markt ist so lebendig wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr“

Auf dem Fußweg vor der Tedi-Filiale ging es am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr eng zu. Viele schauten sich um, was es im Markt gibt, und nahmen Sonderangebote mit.
Bild: Falk Bernhardt
Auf dem Fußweg vor der Tedi-Filiale ging es am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr eng zu. Viele schauten sich um, was es im Markt gibt, und nahmen Sonderangebote mit.
Auf dem Fußweg vor der Tedi-Filiale ging es am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr eng zu. Viele schauten sich um, was es im Markt gibt, und nahmen Sonderangebote mit. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Tedi-Filiale öffnet in Hainichen: „Markt ist so lebendig wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr“
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Schon am Montag standen die Kunden Schlange. Nun empfängt der Non-Food-Discounter an sechs Tagen in der Woche. Die Freude ist groß – aber auch der Wunsch nach weiterem Gewerbe.

Darauf haben viele Hainichener gewartet: Seit Dienstag ist die Filiale des Non-Food-Discounters Tedi am Markt 17 geöffnet. Viele Kunden schauten sich im Markt um, nahmen einen Geschenkbeutel mit und stöberten in Sonderangeboten auf dem Fußweg vor der Filiale. Mit dem Schlag der Rathausuhr um 8 Uhr wurde symbolisch das Band durchgeschnitten.
