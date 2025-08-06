Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Frauen tragen Labubu-Anhänger an ihren Umhängetaschen.
Zwei Frauen tragen Labubu-Anhänger an ihren Umhängetaschen. Bild: Lars Penning/dpa
Zwei Frauen tragen Labubu-Anhänger an ihren Umhängetaschen.
Zwei Frauen tragen Labubu-Anhänger an ihren Umhängetaschen. Bild: Lars Penning/dpa
Mittweida
„Teuer mit unfreundlichen Gesichtern“: Labubu-Trend erreicht dennoch Mittweida und Rochlitz
Von Alisa Marcinkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast jede Mutter und fast jeder Vater dürfte den Namen „Labubu“ inzwischen gehört haben. Die Trend-Figuren haben es sogar nach Mittweida und Rochlitz geschafft.

An diesen frech grinsenden Gesichtern kommt aktuell niemand vorbei. Sogar auf dem Mittweidaer Wochenmarkt sind sie zu sehen. Mehrere Shirts wehen auf den Kleiderstangen im Wind, bedruckt mit Labubus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
14.07.2025
7 min.
Labubu-Hype - schnell ausverkauft und das wohl mit Absicht
Die Labubu-Figuren sind vor allem bei jungen Leuten beliebt.
Überall Erwachsene, die sich etwas schräge Plüschfiguren an die Handtasche hängen: Labubus sind in diesem Sommer der Trend auf Tiktok und Instagram. Was hat es damit auf sich?
Irena Güttel und Johannes Neudecker, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
31.07.2025
4 min.
Labubu-Hype: „Welle erreicht Erzgebirge früher als Chemnitz“
Labubus sind überall – aber gibt es das Original im Erzgebirge?
Monster aus Plüsch baumeln in diesem Sommer außen an Taschen. Warum offenbar kleine Spielwarenhändler in der Region gegenüber dem Großhandel das Nachsehen haben.
Katrin Kablau
Mehr Artikel