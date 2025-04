Teure Rempler: Parkende Autos in Frankenberg und Hainichen beschädigt

Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt rund 8000 Euro. In einem Fall war der Unfallverursacher betrunken gefahren.

Parkende Autos sind bei Vorfällen in Frankenberg und Hainichen beschädigt worden. Der erste teure Rempler ereignete sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr in Frankenberg. Auf der Straße Auf dem Ahorn touchierte ein Dacia einen parkenden Skoda, wobei Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand. Der Dacia-Fahrer (65) blieb unverletzt, stellte...