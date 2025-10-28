Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Tischler erfüllen Hainichener Kita-Kindern einen großen Wunsch
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Die DRK-Kita „Storchennest“ plant einen Nutzgarten. Dazu haben jetzt auch die Tischler der Fernseh-Rubrik „Verschraubt & Zugesägt“ beigetragen.

Dreharbeiten in Moosheim: Die DRK-Kita „Storchennest“ in Hainichen will einen Nutzgarten anlegen. Dafür ist auch mit Hilfe der Stadt eine Fläche am Gelände eingezäunt worden. Für das Projekt kommen 3000 Euro als EU-Fördergeld. Das Land spendiert Obstbäume und Naschsträucher. Beworben hatte sich die Kita zudem beim TV. In der Sendung...
