Transporter in Mittweida, Erlau und Claußnitz aufgebrochen

Aus einigen Fahrzeugen wurden Werkzeuge gestohlen. Wie die Täter vorgingen.

Mittweida, Erlau.

Transporter in Mittweida, Erlau und Claußnitz wurden aufgebrochen, aus einigen Werkzeuge gestohlen, so die Polizei. Geschehen ist das in der Nacht zum Mittwoch, 14. Mai. In Erlau schlugen die Täter die Heckscheibe eines Transporters Citroën ein und stahlen unter anderem Schlagbohrer, Abbruchhammer und Winkelschleifer. Der Wagen stand an der Rochlitzer Straße. Der Schaden am Auto: etwa 2000 Euro. Auch in Claußnitz machten sich Einbrecher an einem Fahrzeug am Nordweg zu schaffen. Der Schaden dort: etwa 5400 Euro. Das Fenster eines Citroën-Transporters, der in Mittweida an der Chemnitzer Straße abgestellt war, wurde gleichfalls eingeschlagen sowie die Plane der Ladefläche aufgeschnitten. Der Schaden: etwa 2000 Euro. (lk)