Trockner brennt in Roßweiner Industrie-Wäscherei: Mitarbeiter greifen zu Feuerlöschern und verhindern Schlimmeres

Zu einem Brand musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in ein Gewerbegebiet in Roßwein ausrücken. Durch das schnelle Handeln der Wäscherei-Mitarbeiter konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Die Feuerwehr Roßwein musste am Mittwoch zu einem Einsatz im Gewerbegebiet an der Straße Zum Neidhardt ausrücken. Kurz vor 14 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einem brennenden Trockner in der Werkhalle der OmniTex-Wäscherei in Roßwein alarmiert. Wie Werkleiter Marcel Kruner sagt, habe sich aus bisher ungeklärter Ursache Wäsche beim...