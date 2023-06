Über 100.000 Follower für Lack, Leder und Tierschutz: Influencerin Dominique Wahl aus Mittweida im Interview

Freie Presse: Was macht dich und dein Profil auf Instagram aus?

Dominique Wahl: Ich würde mich als Misch-Masch zwischen Bloggerin und Influencerin bezeichnen. Mich macht mein besonderer Gothic-Stil aus.

Freie Presse: Deine Fotos haben tausende Likes, teilweise hunderte Kommentare, dir folgen aktuell über 100.000 Follower auf Instagram. Wie hat sich das entwickelt?

Dominique Wahl: Eigentlich ist das zufällig passiert. Vor sechs oder sieben Jahren hatte ich ein Fotoshooting in Hainichen. Da hatte ich eine Corsage an, die mir mein Freund geschenkt hat. Er hatte die von Amazon, aber eigentlich war sie von der Marke Darkin Closet. Die hatten damals mehrere Tausend Follower und haben mein Foto repostet. Das hat dann auch noch ein anderes Profil gemacht. Am Anfang ist mein Account dadurch schnell gewachsen, bis zu 50.000 Followern. Danach ging es etwas schleppend weiter. Aktuell mache ich aber wieder Plus. Ich lade aktiv Bilder hoch, um mehr Follower zu finden.

Freie Presse: Wer sind deine Follower?

Dominique Wahl: Ich habe nicht viel Kontakt mit meinen Followern. 80 Prozent sind Amerikaner. Ich konnte aber auch schon einige aus der Region finden.

Freie Presse: Verdienst du aktuell Geld mit deinem Profil?

Dominique Wahl: Bisher werde ich nur mit den Klamotten und Produkten bezahlt, die ich dann auf meinem Account präsentiere. Die Marken schicken mir diese zu. Aber es wäre nicht schlecht, wenn ich nebenbei noch Geld damit verdienen könnte. Allerdings mache ich jedes Jahr eine Spendenaktion für Tiere. Ab Herbst fange ich an und drucke Kalender mit Tierfotos. Die Fotografen stellen mir ihre Bilder zur Verfügung. Die Erlöse spende ich für einen guten Zweck, für Tiervereine in Mittelsachsen. Letztes Jahr war das beste Jahr bisher, es kamen 200 Euro zusammen.

Freie Presse: Mich interessiert ja besonders, wie voll dein Kleiderschrank eigentlich ist?

Dominique Wahl: *lacht* Sehr voll, ich musste extra noch an meinem Schrank anbauen. Ich behalte nicht alles, was ich geschickt bekomme. Einiges spende ich, aber ich verkaufe nichts davon.

Freie Presse: Wie viel Zeit geht denn für deine Fotoshootings drauf?

Dominique Wahl: Die Shootings sind überwiegend am Wochenende. Das sind dann immer so zwei bis sechs Stunden. Ich hatte einige Fotoshootings in letzter Zeit und habe davon noch ein paar Fotos. Die lade ich immer nach der Arbeit hoch. Das coolste Shooting war eins mit einer Eule. Es ist aber auch noch mehr mit Tieren geplant.

Freie Presse: Mit wem machst du deine Fotoshootings?

Dominique Wahl: Es sind professionelle, aber auch Hobby-Fotografen.

Freie Presse: Gibt es in deinem Umfeld Vorurteile, dazu, wie du dich auf den Fotos auf deinem Account zeigst?

Dominique Wahl: Überraschenderweise gibt es gar keine Vorurteile. Ich habe noch nichts Negatives und keinen Hate bekommen. Meine Eltern und Geschwister wissen von dem Account. Sie finden die Entwicklung cool.

Freie Presse: Der Duden definiert "Gothic" als eine "Lebenshaltung, die von einer Faszination für Tod und Vergänglichkeit geprägt ist und sich meist in schwarzer Kleidung und weiß geschminkten Gesichtern ausdrückt." Wie bist du zu diesem extremen Gothic-Style und zum Modeln gekommen?

Dominique Wahl: Das ging beizeiten los, ungefähr als ich zwölf Jahre alt war. Ich habe mich erst mit Bands und Musik beschäftigt. Da habe ich mich natürlich noch nicht so auffällig gekleidet. Mit den Klamotten habe ich erst später angefangen. Meine Mutter hat früher auch gemodelt, allerdings nicht im Gothic-Stil. Das hat mich bestimmt auch beeinflusst.

Freie Presse: Was begeistert dich an Gothic so sehr?

Dominique Wahl: Die Community. Es gibt eigentlich nichts, was mir nicht gefällt. Am vergangenen Wochenende war ich bei meinem ersten richtigen Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Da waren unglaublich viele Leute, es war teilweise sogar zu viel Andrang, um die Bands zu sehen. (leisa)