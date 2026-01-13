Überraschende Wende in Prozess um Drogen-Raub in Frankenberg

Mittweida
Eine Frau erstattet Anzeige, weil sie in Frankenberg angeblich beraubt und getreten wurde. Vor Gericht stellt sich die Tat dann allerdings ganz anders dar. Es geht um Drogen und einen Absturz.
Was ist am 30. März vergangenen Jahres in Frankenberg passiert? Das Chemnitzer Amtsgericht hatte am Montag einen Fall einer Frau und eines Mannes aus Mittelsachsen zu klären, die beide aus dem Drogenmilieu kommen und in der Vergangenheit bereits vor Gericht standen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.