Überraschung beim Ehrenamtsempfang in Frankenberg: Wer steckt hinter Maskottchen Fränki?

Sie schauen nicht auf die Uhr und halten auch nicht die Hand auf: Zahlreiche Frankenberger engagieren sich freiwillig in der Stadt. Auch in diesem Jahr wurden wieder Ehrenamtler ausgezeichnet.

Die Stadt Frankenberg setzt auch in diesem Jahr fort, was schon Ex-Bürgermeister Thomas Firmenich für gut befunden hat: die Tradition des Ehrenamtsempfangs. Zum vierten Mal ging die Ehrung jetzt über die Bühne. Den würdigen Rahmen bildete die Wartehalle im Haus der Vereine. Es musizierte ein Trompetenensemble der Jugendkunstschule.