Ein überdimensionaler Merkzettel: das „Post-it“ zu den 1087 Unterschriften.
Ein überdimensionaler Merkzettel: das „Post-it“ zu den 1087 Unterschriften. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Braumeister Michael, das Komikerduo Günther & Hindrich sowie Holger Scheich und Frank Rehagel (v.r.) stoßen mit dem neuen Freiberger Erzgold an.
Braumeister Michael, das Komikerduo Günther & Hindrich sowie Holger Scheich und Frank Rehagel (v.r.) stoßen mit dem neuen Freiberger Erzgold an. Bild: Wieland Josch/Archiv
Am 24. Februar öffnet der Rewe-Markt in Penig das letzte Mal vor dem großen Umbau.
Am 24. Februar öffnet der Rewe-Markt in Penig das letzte Mal vor dem großen Umbau. Bild: Julia Czaja/Archiv
Mittweida
Umbau, Pflanzung, Ausbau und ein neues Bier: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Mittweida, Flöha, Freiberg und Penig.

Mittweida: Endlich ohne Stufen zum Zug. Bis 2031 soll der Bahnhof komplett umgebaut werden. Bislang führt der Weg zu Gleis 2 und 3 nur über 44 Stufen – für viele seit Jahren ein unüberwindbares Hindernis. Mit einem überdimensionalen Merkzettel mahnten Mittweidaer Bürger Handlungsbedarf an ihrem Bahnhof an. Die Botschaft an die Deutsche...
30.01.2026
3 min.
Ehrung, Verkehrsidee, Rekordspende, Auktion: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Raik Schubert, Günter Schindler, Ralf Péus, Gunhild Nitzsche, Frank Heinitz, Matthias Miesel (v.l.).
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Niederwiesa, Freiberg, Frankenberg und Penig.
Ingolf Rosendahl
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
19.02.2026
4 min.
Mit Günther und Hindrich nach Erzgold schürfen: Freiberger Brauhaus stellt neues Bier vor
Braumeister Michael, das Komikerduo Günther & Hindrich sowie Holger Scheich und Frank Rehagel (v .r.) stoßen mit dem neuen Freiberger Erzgold an.
Bei vielen Biersorten ist der Absatz rückläufig. Nicht aber bei Alkoholfreiem und Hellem. Das Freiberger Brauhaus präsentiert Neues und setzt auf zwei Kult-Komiker. Was planen Nachbar-Brauereien?
Wieland Josch
Mehr Artikel