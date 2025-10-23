Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Franziska Bernhardt-Muth und Falk Bernhardt starten auf dem Markt in Hainichen zum Umleitungstest in Richtung Mittweida.
Franziska Bernhardt-Muth und Falk Bernhardt starten auf dem Markt in Hainichen zum Umleitungstest in Richtung Mittweida. Bild: Falk Bernhardt
Franziska Bernhardt-Muth und Falk Bernhardt starten auf dem Markt in Hainichen zum Umleitungstest in Richtung Mittweida.
Franziska Bernhardt-Muth und Falk Bernhardt starten auf dem Markt in Hainichen zum Umleitungstest in Richtung Mittweida. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Umleitungstest zur Sperrung in Mittweida: So kommt man schneller über die Zschopau
Von Franziska Bernhardt-Muth, Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut eine Woche wird die Straße kurz vor Mittweida noch gebaut. Lässt sich die Sperrung auch auf ganz normalen Straßen umfahren oder ist die Autobahn die bessere Variante? Ein Praxistest und zwei Fragen an Sie.

Nerven sind derzeit bei Pendlern in der Region Mittweida gefragt. Denn die Staatsstraße 201, Dresdner Straße, nahe der Zschopaubrücke ist noch bis voraussichtlich 30. Oktober gesperrt. Erneuert wird die Fahrbahn auf rund 350 Metern. Laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr löst sich die Deckschicht stellenweise auf und es bilden sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
S 201: In Mittweida wird eine der Hauptverkehrsachsen gesperrt
Mitten in Mittweida wird wieder gebaut.
Die Fahrt durch Mittweida wird zur Herausforderung: Umleitungen führen den Verkehr über mehrere Straßen.
Stephan Lorenz
15:30 Uhr
4 min.
S 201 in Mittweida ab morgen dicht: Was auf Schüler, Rettungsdienst und Pendler zukommt
Die Fahrbahn der S 201 in Mittweida wird ab Donnerstag erneuert.
Die Hauptverkehrsachse in die Stadt aus Richtung Hainichen und Autobahn wird gesperrt. Die offizielle Umleitung ist lang.
Franziska Bernhardt-Muth
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel