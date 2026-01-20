MENÜ
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrer machen können, sich zu melden.
Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrer machen können, sich zu melden.
Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Mittweida
Unbekanntes Fahrzeug touchiert VW Polo in Mittweida – Zeugen gesucht
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein schwarzer VW Polo wurde auf der Gartenstraße in Mittweida beschädigt. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat auf der Gartenstraße in Mittweida einen schwarzen VW Polo beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 14.45 Uhr. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Das Auto stand in Höhe des Hauses 24a. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs ist...
