Unbekanntes Fahrzeug touchiert VW Polo in Mittweida – Zeugen gesucht

Ein schwarzer VW Polo wurde auf der Gartenstraße in Mittweida beschädigt. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat auf der Gartenstraße in Mittweida einen schwarzen VW Polo beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 14.45 Uhr. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Das Auto stand in Höhe des Hauses 24a. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs ist...